Musica e tifo a bordo piscina per il centenario del Porretta

La festa del centenario dell’Asd Porretta 1924 si svolgerà da domani al 30 giugno a Valverde, appena a sud del centro abitato di Porretta Terme. Tutte le strutture del complesso sportivo gestito dal gruppo Monti Salute Più saranno aperte a ingresso libero per l’intera durata dell’evento, a cominciare dalla piscina dove si festeggerà fino a notte inoltrata.

"La location di Valverde ci è parsa ideale per accogliere tutti i nostri ospiti – esordisce Ilario Corsini, vice presidente del Porretta –. Certo ci dispiace un po’ allontanarci dai campi ma ci torneremo presto, probabilmente già a fine agosto, per un’ ulteriore momento celebrativo. Stiamo pensando a una mostra fotografica che ripercorra i momenti più importanti della storia del calcio porrettano". L’apertura degli stand gastronomici è fissata per le ore 18 di domani a cui seguirà, a partire dalle 22.30, una serata disco 70/80 & house 90/20. Il giorno successivo, sabato 29 giugno alle 17, al campo sportivo Cesare Sabattini si disputerà una partita tra vecchie glorie: gli ex giocatori rossoblù saranno sfidati da una rappresentativa di ex calciatori appenninici. Dalle 18, sempre al complesso di Valverde, apertura stand gastronomici e a seguire la diretta TV degli ottavi di finale del campionato europeo di Calcio. Dalle 22.30, in piscina, la serata prosegue con i giovani musicisti "the occasionals". Domenica gli stand gastronomici aprono alle 12, alle 21 ottavi di finale dei campionati europei di calcio e, dalle 22.30, serata Dj Aka Zannafree. "Il nostro obiettivo principale è ristrutturare il settore giovanile, vero motore della società. I ragazzi vengono prima di tutto – ribadisce il vice - presidente –. Poi, certo, puntiamo anche sulla prima squadra: abbiamo già scelto il nuovo mister, Andrea Petroni che conosce bene l’ ambiente".

Fabio Marchioni