Musica e visite guidate all’Oasi San Gherardo

Da luogo di sfruttamento delle risorse naturali e sito ambientale di pregio. Torna oggi a Sasso Marconi l’appuntamento con la Festa dell’Oasi naturale San Gherardo. Una giornata di festa con visite guidate, attività in natura e momenti di intrattenimento, per conoscere meglio questo angolo naturalistico situato a Pontecchio in via Rio Conco, lungo il tracciato della Via degli Dei.

La giornata si apre con la possibilità di assistere alle sessioni di inanellamento scientifico dei volatili che popolano l’Oasi, osservando da vicino il lavoro degli ornitologi. Si potrà poi praticare birdwatching, imparando a riconoscere e osservare le diverse specie in natura, e partecipare a una conferenza con proiezione per conoscere meglio gli anfibi che vivono nel nostro territorio.

Previste poi, nell’arco della giornata, una serie di visite guidate alla scoperta dei diversi ambienti e degli elementi di interesse geologico e naturalistico dell’Oasi. La Festa dell’Oasi farà inoltre da cornice al concerto ’Capo Verde, canta l’incontro’, in cui la voce di Lisa Manara, accompagnata alla chitarra da Paolo Prosperini, condurrà il pubblico in viaggio musicale lungo le isole dell’arcipelago atlantico. Il concerto inizia alle 17.30 e fa parte della rassegna di escursionismo musicale ’A passo di Musica’, a cura di Gruppo di Studi Progetto 10 Righe e associazione Le Rossignol.

Infine, per uno snack a pranzo, per una merenda o un aperitivo al tramonto, funzionerà il punto ristoro di ‘081 Bistrò’ con specialità della tradizione partenopea. Tutti gli eventi sono gratuiti; per le visite guidate è obbligatoria la prenotazione. Nata dalla riqualificazione di una cava situata lungo la valle del fiume Reno, l’Oasi San Gherardo è oggi un luogo di tutela e conservazione della flora e della fauna locale.