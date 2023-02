Musica in Ateneo col Collegium Musicum e il soprano Borin

Secondo appuntamento con ’Musica Insieme in Ateneo- Mia’ stasera alle 20,30, nell’auditorium del DamsLab di piazzetta Pasolini. Protagonista della serata sarà il Collegium Musicum Almae Matris. Guidato da Fabio Sperandio (foto), direttore e violinista in forze al Comunale, l’ensemble sarà affiancato dalla voce del soprano Elena Borin. che alle 11 sarà impegnata anche al reparto di Oncologia del Sant’Orsola per il programma di musica nei reparti. La sera saranno eseguite: Elegia in memoria di Ivan Vasil’evič Samarin per orchestra d’archi di Čajkovskij; Vocalise op. 34 n. 14 per soprano e orchestra da camera di Rachmaninov; Ouverture su temi ebraici in do minore op. 34 per clarinetto, pianoforte e quartetto d’archi di Prokof’ev; Knoxville: Summer of 1915 op. 24 per soprano e orchestra da camera di Barber e Soirées musicales op. 9 su musiche di Gioachino Rossini di Britten.