Musica in famiglia con Fulvio e Gabriele Florio

Gli appuntamenti di Erf al Cassero, la stagione concertistica organizzata da Emilia Romagna Festival in collaborazione con il Comune, ripartono nel nuovo anno martedì 4 febbraio, con il duo padre – figlio composto da Fulvio (flauto) e Gabriele Fiorio (marimba) (nella foto), nel concerto dal titolo ’The sound of wood’.

È questo un duo che mette a confronto due generazioni di musicisti: Fulvio Fiorio, flautista affermato con una notevole esperienza, e suo figlio Gabriele, che avrà l’onere e l’onore di far ascoltare, conoscere e amare il suono morbido e profondo della marimba.

Insieme presenteranno un repertorio che metterà in risalto tutto il valore timbrico dei due strumenti. Nel programma proposto, la marimba, che è uno strumento poco noto al grande pubblico, avrà un po’ la funzione del pianoforte, come avviene appunto per le due sonate di Vivaldi/Chédeville con cui si apre il concerto.

Tra gli altri compositori in programma Raffaele Bellafronte, Ravi Shankar e l’immancabile Piazzolla.