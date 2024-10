Musica in ricordo di Bruno Bottiroli. Serata al centro sociale di Porretta

"La morte è la curva della strada, morire è solo non essere visto. Se ascolto, sento i tuoi passi esistere come io esisto". A dirlo è Fernando Pessoa, parlando della morte come di una trasformazione. Mabel Zarate lo sa bene perché da quel 10 gennaio 2017, giorno in cui è venuto a mancare suo figlio, è rinata nel momento stesso in cui ha compreso la filosofia di Pessoa, ovvero, "morire è solo non essere visto". Da questa riflessione ecco nascere, anno dopo anno, un concorso nazionale di canto e una raccolta fondi che si rigenerano annualmente, al rintocco del giorno del compleanno. Due eventi dedicati interamente a Bruno Bottiroli, suo figlio, per sempre, ovunque presente, anche se scomparso prematuramente a 23 anni, ma solo fisicamente.

Mentre il Premio Bruno Bottiroli colloca le sue finali tra maggio e giugno, la serata di raccolta fondi festeggia Bruno ruotando intorno alla sua data di nascita. Venerdì 1° novembre 2024, a due giorni dalla ricorrenza, dalle ore 19.30, al Centro Sociale di Porretta Terme, in Via Don Minzoni 31, si terrà ’Compleanno tra le stelle’, l’evento di musica e parole che vedrà presenti tanti ospiti speciali e una guest d’eccezione. Durante la serata si esibiranno il Duo As.Ap di Rovigo, il cantautore Antonino Fiorello di Verona, i prorompenti Curse Behind di Bologna e, parlando di ospiti speciali, direttamente dalle da ’Io canto generation’ Mirko Milella di Bari ’enfant prodige’, oltre al Maestro Marzio Giossi, baritono internazionale, che sarà anche uno dei Testimonial della Quinta edizione del Premio Bruno Bottiroli 2025. L’evento con cena e concerto il 1° novembre a Porretta prevede una quota di sottoscrizione di 20 euro. Prenotazioni al numero 3463338417. Allo stesso numero si possono richiedere anche tutte le informazioni.