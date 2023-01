Musica Insieme, 25 anni di Mia E il pianoforte entra al Sant’Orsola

Raggiunge l’importante traguardo dei 25 anni Musica Insieme in Ateneo, la rassegna offerta gratuitamente agli studenti e nata per invitare alla musica i giovani e i giovanissimi, offrendo loro anche un palcoscenico. Un’occasione di quelle da festeggiare con un dono, che – racconta la presidente Alessandra Scardovi– "desideriamo offrire alla comunità". E dunque i cinque concerti in cartellone dall’1 febbraio al 29 marzo 2023 saranno preceduti da altrettanti momenti musicali dedicati ai pazienti di Oncologia del Sant’Orsola, portando la musica in reparto. "Il nuovo progetto Musica Insieme al Sant’Orsola – prosegue – ideato da Musica Insieme per la Fondazione Sant’Orsola, prevede la realizzazione di matinée concertistiche, protagonisti giovani e già affermati interpreti". Inoltre, "potremo finalmente dotare la struttura di un pregiato pianoforte a coda in residenza, grazie alla generosità della famiglia Cillario, che metterà a disposizione un pianoforte storico di Steinway & Sons in ricordo di Carlo Felice Cillario, celebre direttore d’orchestra, e della moglie Vittoria, pianista".

"Sosteniamo Mia da anni– aggiunge Enzo Mengoli, presidente di Banca di Bologna –. Il progetto è ulteriormente arricchito dalla collaborazione con la Fondazione Sant’Orsola, di cui la Banca è tra i Soci promotori, con l’obiettivo di portare la musica all’interno del Reparto Oncologico a beneficio dei pazienti". "Avere cura di chi vive un percorso terapeutico – prosegue il presidente della Fondazione Sant’Orsola Giacomo Faldella – passa attraverso l’attenzione a tutta la persona, al suo corpo, ai suoi affetti, così come al desiderio di bellezza. La musica in questo è capace di giocare un ruolo insostituibile", come conferma il primario di Oncologia medica Andrea Ardizzoni.

Entrando nel merito del calendario, ogni concerto – al DAMSLabAuditorium – sarà legato alla figura di Sergej Rachmaninov, il pianista e compositore russo di cui si celebra nel 2023 il 150esimo anniversario della nascita. "Gli interpreti– spiega Fulvia de Colle della Fondazione Musica Insieme – saranno scelti fra i più brillanti talenti delle ultime generazioni: ospiteremo rising stars come il violoncellista olandese Anton Mecht Spronk, l’1 febbraio al suo debutto a Bologna, trionfatore al Concorso internazionale Mazzacurati’ 2019, in duo con un eccezionale talento bolognese, Pietro Fresa". In cartellone anche il Trio Eidos (15 marzo) e il Faccini Piano Duo (29 marzo), mentre un altro appuntamento (1 marzo) sarà dedicato al pianismo trascendentale di Nikolay Khozyainov, solista dalla carriera già stellare. Confermato l’invito del Collegium Musicum Almae Matris con il direttore Fabio Sperandio e il soprano Elena Borin (15 febbraio). "L’intenzione di unire attraverso i linguaggi musicali – conclude il Rettore Giovanni Molari – assume quest’anno un significato profondo grazie a un’iniziativa di speciale valore".