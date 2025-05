Musica Insieme chiude con l’Orchestra Toscana

Gran finale di stagione per Musica Insieme che domani alle 20,30 ospiterà sul palcoscenico dell’Auditorium Manzoni l’Orchestra della Toscana, considerata tra le migliori orchestre italiane, insieme al fisarmonicista João Barradas. Sul podio il talentuoso vincitore del Donatella Flick & LSO Conducting Competition, Niklas Benjamin Hoffmann.

Che cosa accomuna una fisarmonica, un’orchestra sinfonica e… una Ferrari? Lo racconta il compositore Cristian Carrara, protagonista di una commissione, il ’Concerto per fisarmonica e orchestra Rosso Ferrari’, che unisce Musica Insieme a ben tre orchestre sinfoniche dall’Italia agli Stati Uniti, a cominciare dall’Orchestra della Toscana, la prima “complice” di questa festa della creatività e della musica italiana. "Con Rosso Ferrari – racconta – ho voluto omaggiare uno dei simboli più noti dell’Italia nel mondo. Simbolo non solo di velocità, ma anche di eleganza, di design, di creatività. Il mondo dei motori ha a che fare con la musica? Quando si parla di Ferrari sì. Rosso Ferrari è un’occasione per soffermarci sul genio italiano, tra eleganza e potenza, tra ritmo e melodia".

Dunque la serata di domani si preannuncia decisamente fuori dagli schemi. E in un programma così originale non poteva mancare un’ouverture traboccante di inventiva come Le Ebridi, frutto del Gran Tour di un giovane Mendelssohn e completata proprio in Italia, e una rarità come la Seconda Sinfonia di Kurt Weill, una Fantasia sinfonica che sembra unire in musica il Vecchio e il Nuovo Continente. è una novità anche la presenza di Barradas: "Sono entusiasta di scoprire un nuovo concerto per fisarmonica e orchestra sinfonica. Sarà fantastico tornare in Italia, e sarà la mia prima volta a Bologna".