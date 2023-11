Musica Insieme. Dai maestri lituani al libro di Campogrande

Domani sera, alle 20.30, al Manzoni si celebra l’atteso ritorno a Bologna della Lithuanian Chamber Orchestra e del suo direttore e violino solista Sergej Krylov. Il programma spazia dal Concerto in la minore BWV 1041 di Bach, al Concerto per violino e orchestra, in prima esecuzione italiana per Musica Insieme, commissionato dalla Lithuanian a Nicola Campogrande. Proprio il compositore presenterà domani, alle 18,30 all’Ambasciatori, il libro Viaggio al centro dell’orchestra. La vita segreta della musica classica tra direttori e solisti, prove e strumenti, disastri e colpi di genio. (Rizzoli)