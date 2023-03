Musica Insieme: i ’Poemi per tastiera’ di Khozyainov

Terzo appuntamento, oggi alle 20,30 nella consueta sede del DamsLab di piazzetta Pasolini, con ’Mia-Musica Insieme in Ateneo’. In programma ’Poemi per tastiera’, che vedrà protagonista il pianista Nikolay Khozyainov, fra i più notevoli della sua generazione: il candidato ideale per rappresentare a Mia il talento e la professionalità dei giovani musicisti. Si comincia con la suite che Igor’ Fëdorovič Stravinskij trasse dal suo secondo balletto, Trois Mouvements de Pétrouchka, dedicata al celebre burattino della tradizione russa; poi due fra i brani più amati di Fryderyk Chopin come il Notturno op. 48 n. 1 e la Ballata n. 4 in fa minore op. 52. Per finire, un capolavoro della tradizione russa, la Sonata n. 1 in re minore op. 28 di Sergej Rachmaninov.