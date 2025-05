Musica Insieme. Il clarinetto di Ashkenazy con il Brodsky Quartet

Domani alle 20.30 Musica Insieme ospiterà sul palcoscenico dell’Auditorium Manzoni il celebre Brodsky Quartet assieme al clarinetto di Dimitri Ashkenazy. In questo concerto verrà proposta una vera e propria ’Accademia da camera’, dove gli interpreti si alterneranno in diverse combinazioni strumentali modulate su due pagine di Stravinskij e Šostakovič, per poi riunirsi alla fine in un capolavoro celeberrimo di Brahms. E a proposito di questa scelta il maestro Ashkenazy racconta: "È stato il Brodsky Quartet a suggerire questa combinazione di Stravinskij, Šostakovič e Brahms, e l’idea mi ha entusiasmato, anche dal punto di vista drammaturgico, perciò mi sono subito reso disponibile a collaborare con loro per questo fantastico progetto".