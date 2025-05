Musica, libri e cinema: due rassegne Arci

Musica, arte, cinema e teatro animeranno Bologna per tutta l’estate, con due rassegne che trasformeranno la città in un grande spazio culturale condiviso: Montagnola Republic, nel cuore dello storico Parco della Montagnola, e Porta Pratello Summer Ground, nella corte interna di via Pietralata 58. Entrambe le iniziative, promosse da Arci e inserite nel cartellone di Bologna Estate, sono a ingresso gratuito e concepite come luoghi aperti e accoglienti per tutta la città.

Montagnola Republic torna con la sua settima edizione, promossa i insieme ai circoli Millenium e Arcadia: un calendario fitto di eventi che intreccia musica, teatro, libri e workshop, con attività per tutte le età. Tra gli appuntamenti più attesi: il 3 giugno Ghemon dialogherà con Murubutu per presentare il suo nuovo libro Nessuno è una cosa sola, mentre il 6 giugno sarà la volta del live di Cristiano Godano, frontman dei Marlene Kuntz. Il 25 giugno arriverà a Bologna Giulia Mei, cantautrice che con il suo singolo Bandiera, simbolo della lotta alla violenza di genere, ha conquistato il Premio della Critica a Voci per la Libertà – Amnesty International.

Giugno in Montagnola si chiuderà il 27 con il concerto del duo indie pop La Municipal. A luglio, da non perdere il dJ set di Bassi Maestro con il progetto Man vs Vinyl, che celebra i suoi 30 anni di carriera e la sua collezione di 45 giri. Gran finale il 19 settembre con la voce della cantante pugliese Erica Mou. Dal 12 al 14 giugno, Montagnola Republic ospita anche la Festa dei Circoli Arci – Siamo tempesta: tre giorni di musica, lezioni, laboratori per bambini e arte (tra cui la mostra Sorelle d’Italia, dedicata alle lavoratrici de La Perla). Tutto a ingresso libero, i ricavati del punto ristoro saranno interamente destinati al progetto Circoli Arci Rifugio, a sostegno di famiglie in fuga da guerre.

Parallelamente, nella corte interna di via Pietralata 58, prende vita Porta Pratello Summer Ground, la rassegna curata da Arci e Caritas Bologna con la direzione artistica di Mercato Sonato e in collaborazione con Collettivo Franco. Con una programmazione a cadenza fissa da mercoledì a domenica, fino al 12 luglio e per tutto settembre, lo spazio diventerà un laboratorio di comunità con musica, cinema all’aperto, mercatini, giochi e laboratori, per un totale di 56 eventi. Tra le novità di questa edizione, ogni mercoledì sarà dedicato ad Open Cinema Pratello, in collaborazione con Distribuzioni dal Basso: in programma documentari sui grandi temi contemporanei, dai conflitti globali al cambiamento climatico. Il giovedì sarà il giorno dei giochi da tavolo, tornei di scacchi, laboratori aperti e workshop. Il venerdì e il sabato proseguono le attività artistiche, e spazio anche alla musica, con live di artisti pop emergenti e dj set. La domenica, infine, sarà riservata alle collaborazioni, tra festival e mercatini vintage.

Alice Pavarotti