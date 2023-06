Musica, libri e cinema È l’estate delle Najadi

Musica, cinema, libri. Il tutto, sorseggiando qualcosa di buono in mezzo al fresco degli alberi. Sarà un’estate verde e piena di vita: nello storico parco delle Terme di Porretta torna Estate Najadi, che prende il nome dalle ninfe del mito e testimonia la volontà del Gruppo Monti Salute Più di ridare vita al complesso termale in tutte le sue parti. Da domani il parco ospiterà un programma denso di eventi: libri il venerdì, in collaborazione con Edizioni Minerva; musica il sabato, con solisti, cantanti, ensemble e orchestre, The Martini Big Band del Conservatorio di Bologna e scuole di alta formazione; cinema la domenica, in collaborazione con Associazione Porretta Cinema. Tutti gli eventi saranno a ingresso libero.

Il primo appuntamento, domani alle 21, è la presentazione del libro ’Il duetto Mina-Battisti’ di Enrico Casarini. Sabato ore 21 tocca a Giuliano Nora col quartetto Jazz images – Fotogrammi di vita in musica. Domenica cinema con il film ’America Latina’. Venerdì 7 luglio, sempre alle 21, presentazione del libro ’Nel tuo silenzio’, di Sergio Barducci. Sabato 8 musica con Roberto Guarnieri – Trio “Serenate Appassionate”. Domenica di nuovo cinema con la commedia ’Smetto quando voglio’. La settimana successiva, venerdì 14 luglio, alle 21 presentazione del libro ’Motor Valley’ di Miria Burani e Stefano Ferrari. Sabato 15 alle 21 Beltrani modern piano trio. Il fitto programma prosegue fino a sabato 26 agosto, quando è in programma alle ore 21 ’Italia alla Spagnola’, Orchestra di Castelluccio con ballerini di flamenco. Ci sarà inoltre un concerto extra sabato 15 luglio alle 16 presso lo Chalet delle Terme di Porretta al Corno alle Scale: ’Talento si nasce – Artista si diventa’ Tour. L’appuntamento con la rassegna è al parco delle Terme di Porretta in Via Roma 5. Info e prenotazioni al numero 053422062, [email protected] L’evento gode del patrocinio del Comune di Alto Reno Terme. Il programma completo è sul sito termediporretta.itestate.