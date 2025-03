Musica live, che show. Candlelight Tribute. Emozioni per Mina

La primavera in Emilia-Romagna e nelle Marche si preannuncia ricca di eventi musicali imperdibili. Dopo i mesi invernali, le città tornano a riempirsi di musica e di pubblico desideroso di emozioni dal vivo. A Bologna, all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, il 28 marzo si esibirà Brunori Sas, reduce dal palco di Sanremo e pronto a sorprendere il pubblico con il suo nuovo album. Nello stesso spazio, il 31 marzo, il rock internazionale di Lenny Kravitz farà vibrare gli spettatori con il suo sound inconfondibile. Poco dopo, il 3, 5 e 6 aprile, Jovanotti porterà la sua energia contagiosa con il ’PalaJova Tour’. Per gli amanti dell’elettro-rock, questa sera l’Estragon di Bologna ospiterà i Subsonica, mentre il 6 aprile il Teatro San Leonardo accoglierà il Candlelight Tribute a Mina, un’esperienza musicale e sensoriale unica, avvolta nella luce di centinaia di candele.

Il romanticismo di Claudio Baglioni farà invece tappa a Modena, al Teatro Storchi, stasera, prima di proseguire al Teatro Romolo Valli di Reggio Emilia il 4 e 5 aprile e al Teatro Bonci di Cesena il 29 e 30 dello stesso mese.

Nelle Marche, il 12 aprile il Teatro Rossini di Civitanova Marche ospiterà la voce intensa di Fiorella Mannoia, mentre lo stesso giorno a Senigallia salirà sul palco Dente. Il 18 aprile sarà il turno di Ermal Meta al Teatro delle Muse di Ancona, che il 25 aprile vedrà anche l’arrivo di Umberto Tozzi con il suo repertorio senza tempo.

Con un cartellone così ricco tra fine marzo e aprile, le opportunità per vivere la musica dal vivo non mancano. Dai suoni delicati del cantautorato italiano alle vibrazioni energiche del rock internazionale, non resta che scegliere il proprio concerto preferito e lasciarsi trasportare dalle emozioni della musica dal vivo.

Mirko Di Meo