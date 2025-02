Musica nei club. Da Molina a Simmons, si spazia fra mondi

Ecletticità interna da grande compositore, informale, ma dal battito limpido per uno spaccato di afro-cuban-jazz leggiadre ballad, atmosfere stranianti su cui chitarre, basso, batteria, piano e percussioni intessono linee sofisticate e spaziali. È quanto promette stasera in Cantina Bentivoglio (ore 22) José Antonio Molina (voce e percussioni) in sestetto, compagno di palchi con Eumir Deodato, Los Reyes Tullio De Piscopo, Edoardo Bennato, membro dell’Orchestra Manguaré, partecipe del progetto di Tony Martinez Latin Jazz the Cuban Power. Lo accompagnano Achille Succi (sax e clarinetto), Daniele Santimone (chitarra), Stefano Dallaporta (contrabbassi) e Alessandro Paternesi (batteria). Domani tocca ai Moonshiners.

Al Bravo Caffè stasera (ore 22) si potrà ascoltare l’Electric Truth, progetto che intrigando l’Europa declinato dall’Andy Timmons Band, dove il leader, chitarrista tra i più votati a livello mondiale, Musicista dell’Anno per quattro anni consecutivi nei Dallas Observer Music Awards, è affiancato da Mike Danne al basso e Rov Avsharian alla batteria, tra jazz, rock prog e bossa. Al Camera Jazz & Music club domani alle 22 Erj Orchestra play The Music of Monk & Silver: co-leader del nonetto Piero Odorici ai sassofoni. Sabato luci sul David Hazeltine Trio: con il leader, pianista di caratura globale, Paolo Benedettini al contrabbasso e Xaver Hell Meier alla batteria. Durante il concerto si svolgeranno le riprese del documentario La Cantina.

Gian Aldo Traversi