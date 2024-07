Musica nel nome del Comandante Lupo

Tre giorni in cui seminare nuove idee nel solco della memoria per coltivare pace, resistenza e nuovi mondi possibili: è Lupo, la nuova programmazione culturale creata da Ozono Factory, che dal 2021 gestisce Il Poggiolo - Rifugio Re, nel Parco Storico di Monte Sole, e Crinali A.p.s., in programma da venerdì a domenica.

Lupo nasce dall’idea di rendere ‘Monte Sole Resistente’ un rito collettivo e persistente che prosegue nei mesi compresi fra la Festa della Liberazione e i giorni della Commemorazione dell’Eccidio nazifascista di Monte Sole di settembre, attraverso una rassegna culturale multidisciplinare, che possa declinare il pensiero di una resistenza contemporanea, chiamando a raccolta la comunità pacifista in momenti di socialità per contagiare con il proprio messaggio le nuove generazioni.

Un fitto programma musicale che ospita alcuni dei principali nomi della musica italiana e non solo, e numerose attività correlate, dalle presentazioni di libri ai laboratori per bambini e adulti alle passeggiate nel parco compongono l’ossatura del programma, il cui nome omaggia Mario Musolesi, il leggendario Comandante Lupo della Brigata Stella Rossa che dal novembre 1943 combattè in questi territori contro le forze nazifasciste.

La musica è la grande protagonista delle giornate. Sarà il cantautore Giovanni Truppi ad aprire il festival venerdì alle 20, con un suggestivo concerto in solo, chitarra e voce (biglietti: https://link.dice.fm/ baa77f1b75a9). A seguire le Hysterrae, band composta da quattro artiste di spicco della World Music provenienti da culture e tradizioni musicali differenti, dall’Iran al Salento .

A chiudere la serata sarà Clap! Clap! producer e performer fiorentino di fama internazionale che ha portato i suoi spettacoli dal vivo nei club e sui palchi di tutto il mondo, e il cui lavoro è stato elogiato e supportato da Paul Simon, Gilles Peterson, Future Music Magazine, dj Mag.

Sabato alle 20 sale sul palco Vinicio Capossela, che per questa occasione ha scelto di essere accompagnato da una formazione unica composta da un quartetto d’archi e dalla fanfara balcanica Fan Fath Al. Artista capace di far dialogare diverse forme di arte in performance uniche, si esibirà̀ al tramonto con il suo ultimo lavoro Tredici Canzoni ((biglietti https://link.dice.fm/sa8f2673a461).

Domenica a partire dalle 16 il dj set di The Spy from Cairo. La giornata si conclude con il live degli Extraliscio, al secolo Mirco Mariani, Moreno il Biondo e Mauro Ferrara che dalle 18 trascineranno il pubblico al ritmo di sonorità che mixano punk e balera, tradizione e avanguardia. L’accesso ai concerti della domenica è gratuito.

Accanto alla musica, un programma di appuntamenti dedicati a tutti: venerdi alle 18.30 gli autori Toni Rovatti (Università di Bologna), Alessandro Santagata (Università di Padova), Giorgio Vecchi (Istituto Alcide Cervi) presentano il volume Fratelli Cervi. La storia e la memoria.