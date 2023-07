Musica nella natura a Labante Visita alle grotte e concerto

L’associazione ‘Ousiarmonica’ in collaborazione con la Proloco di Labante organizza per la giornata di oggi la manifestazione "Urlando l’Orlando", una passeggiata con concerto all’interno delle parco delle grotte di Labante. Si parte alle 17 con una escursione nei pressi delle grotte condotta da Guida Gea e poi alle 18 i partecipanti potranno assistere alla rilettura musicata de "L’Orlando Furioso" dai testi di Ludovico Ariosto nella chiesa di San Cristoforo.

Si tratta di un concerto spettacolo di musica antica dove si esibiranno flauti gloriosi e trombe barocche. Sarà possibile cenare grazie agli stand gastronomici allestiti dalla Proloco di Labante, poi in serata alle 21 è previsto un concerto di Daniele Carabetta (nella foto), campione del mondo categoria Virtuoso Entertainment Music di fisarmonica. Ousiarmonica è una Associazione Musicale senza scopo di lucro attiva nell’Appennino tra le province di Bologna e Modena che ha come scopo quello di favorire la conoscenza della musica attraverso concerti e lezioni private per imparare a suonare i vari strumenti.

L’iniziativa è anche l’occasione per visitare la cascata e le grotte di travertino di Labante, uno dei fenomeni più spettacolari dell’Appennino bolognese.

m. s.