Musica nelle piazze con le bande gemelle

E’ un gemellaggio di respiro europeo nel segno della musica popolare quello promosso dalla banda musicale Vincenzo Bellini di Zola Predosa e dalla Big Band Storm Zs J.Kocianovej dalla Slovacchia, che da venerdì prossimo nel bolognese daranno vita a quattro concerti in altrettante piazze tra Valsamoggia, Vergato e Zola. Si consolida così il legame tra le due formazioni: lo storico complesso di Zola che conta una quarantina di strumentisti e vanta radici più che secolari e la scuola di musica J.Kocianovej di Sastin, in Slovacchia, cittadina ben nota anche per la presenza del santuario dedicato alla Vergine Addolorata patrona della nazione.

I due complessi bandistici si incontrarono lo scorso anno a Marianka (nella foto), dove prese il via questo scambio culturale giocato sulle note del pentagramma, sfociato in un vero e proprio gemellaggio. Sodalizio che parla un linguaggio capace di superare i confini e di favorire l’amicizia tra la banda di Zola e questa Big band slovacca, pluripremiata a livello nazionale, che da più di un decennio propone un repertorio jazz e swing sotto la direzione del maestro Jan Gasparek Mgr.Art. Un’iniziativa che ha portato una nuova linfa alla banda Bellini che sotto la direzione del maestro Marco Raspanti ha arricchito il suo repertorio, trovando nuove inclinazioni, grazie all’inserimento di alcuni giovani e giovanissimi che dalla scuola di musica sono approdati al Conservatorio.

Fitta e impegnativa la scaletta degli appuntamenti, che oltre ai concerti al pubblico prevede la condivisione dei repertori e le prove delle partiture dei brani di insieme. Il programma, oltre alla scoperta del territorio bolognese, propone quattro concerti a partire da quello di venerdì prossimo alle 20 in piazza Lorenzo D’Auria a Calcara di Valsamoggia. La sera seguente gran concerto di tre bande musicali, oltre alla Bellini e alla Big band Storm si aggiunge la banda Verdi di Riola, alle 20 sul palco allestito davanti alla chiesa di Alvar Aalto nella piazza di Riola di Vergato. Domenica gran finale a Zola con doppio concerto: alle 17,30 al centro Falcone di Riale e alle 20,30 al centro Pertini di Zola nel contesto della festa di fine agosto. Entrata libera e punti ristoro gestiti dalle associazioni e pro loco che hanno sostenuto la rassegna.

Gabriele Mignardi