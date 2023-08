Musica per ’Agosto con noi’

Un’altra bella serata ad ‘Agosto con noi’, in programma nell’area antistante il Palazzetto dello Sport di Ozzano con inizio alle 20,30. In questa puntata si potranno apprezzare le esibizioni di Marcello Romeo e Friends, voce e piano, con Roberto Costa, basso e arrangiamenti, Daniele Bruno, tastiere, Filippo Lambertucci, batteria, Angela Madonia, corista cantante e Ghisle, chitarrista. Sul palcoscenico anche la cantautrice Michela Vazzana, Lisa Maggio e Roby Barbieri, Nadia e Francesco il ‘Made in Italy’ ed Enrico Carso Alvisi, spettacolo progetto emozione. ‘Agosto con noi’, presentato da Umberta Conti e da Sergio Principe, raccoglie fondi a favore dell’Istituto Ramazzini, impegnato nella lotta contro il cancro e le malattie ambientali. Lo stand gastronomico propone primi e secondi piatti, salumi, dolcetti vari, vino e crescentine. Ingresso libero