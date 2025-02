Musica per tutti nel cerchio del ritmo con Anna Palumbo

Dopo il successo del primo incontro, proseguono gli appuntamenti con il Drum Circle a Marzabotto. Le sedute per educare la propria musicalità spontanea, a cura di Anna Palumbo, si terranno nelle seguenti date, sempre di sabato: oggi, 15 marzo, 5 aprile e 3 maggio. Il ‘cerchio dei tamburi’, che non richiede si svolgerà nella sala pubblica vicina alla stazione dalle 15 alle 17.30. "Possono partecipare tutti – puntualizza Palumbo –. E’ sufficiente lasciarsi guidare dal potere del ritmo e il gioco, anzi la musica, è fatta". Alla luce dell’ottima partecipazione, è già in cantiere una sessione speciale prevista per l’8 marzo. L’iniziativa si svolgerà alle ore 20.30 alla sala polivalente della casa della cultura e della memoria. Per info e prenotazioni 3471126486.

f. m.