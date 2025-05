Musica, prosa e risate

Un calendario ricchissimo che spazia dalla musica pop a quella lirica, dalla prosa alla comicità. Il primo dell’Arena ristrutturata. Il Comune di Castel San Pietro ha messo infatti insieme e presentato ieri un cartellone dell’estate 2025 dell’Arena che va ben oltre i grandi nomi già svelati nelle anteprime delle scorse settimane (il premio Oscar Nicola Piovani, Ron e Raphael Gualazzi). Si partirà già col botto il 23 giugno.

Alla prima delle tre serate gratuite offerte dal Comune approderà a Castel San Pietro l’accoppiata Mogol-Lavezzi per raccontare, oltre ai grandi successi, anche e soprattutto i "Capolavori nascosti", i ‘lati B’ che letti e ascoltati a posteriori valgono più di molti ‘lati A’. Il giorno dopo, sempre gratuitamente, il Corpo Bandistico di Castel San Pietro racconterà in musica "I maestri del cinema", poi dal 25 giugno via agli spettacoli a pagamento con il "Paolo Cevoli show", serata di risate garantite come quella del 1° luglio col duo Dondarini-Dal Fiume, mentre in mezzo, il 29 giugno, ci sarà il primo dei due appuntamenti con l’Orchestra Senzaspine (l’altra, "Tributo al cinema", è prevista il 31 luglio) che farà tornare all’Arena ciò per cui l’Arena venne realizzata ben più di mezzo secolo fa: l’opera lirica.