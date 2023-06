Musica, sapori e tanti eventi Lo street food invade il centro

Sono in arrivo a Castel San Pietro Terme tanti food truck con le eccellenze enogastronomiche che, nel weekend dello Street Food, da domani a domenica, riempiranno l’accogliente centro storico di aromi e sapori per tutti i gusti. Viene l’acquolina in bocca solo a vedere le tante proposte sulla locandina pubblicata nel sito e nella pagina Facebook del Comune. Lungo via Matteotti e in piazza Galvani non ci sarà che l’imbarazzo della scelta: dagli arrosticini abruzzesi a caciocavallo impiccato e bombette pugliesi, dalla pinsa romana agli arancini siciliani, dai primi piatti romani con carbonara e amatriciana ai piatti sardi, fino alle cucine greca, argentina, messicana e brasiliana, e ancora: porchetta, salamelle, hot dog, pollo fritto, piadine, e tante altre prelibatezze e dolcezze, senza dimenticare cocktail, spritz e birre artigianali.

Oltre a deliziare il palato con tutte queste specialità, il weekend dello Street Food propone – dalle 18 alle 23,30 di venerdì e dalle 12 alle 23,30 di sabato 17 e domenica 18 – degustazioni guidate, spettacoli, musica, arte di strada, dj set, organizzati da Amministrazione comunale, Pro Loco e Osservatorio Nazionale Miele, con la collaborazione di altre realtà e associazioni del territorio. In piazza XX Settembre, dove l’Info Point del Comune di Castel San Pietro Terme accoglierà i visitatori con sorprese e curiosità, sarà protagonista l’Osservatorio Nazionale Miele che offrirà assaggi guidati di mieli di acacia, agrumi, coriandolo, eucalipto, girasole, melata, e presenterà la smielatura in diretta con degustazione di miele novello e gadget ai partecipanti, mentre piazza Acquaderni diventerà la “Piazza del Gusto” con le proposte a cura della Pro Loco in collaborazione con Aies, Accademia Internazionale Enogastronomi Sommeliers. La parte alta di via Matteotti si trasformerà invece in “Montagnola Social Street”, con musica, laboratori e arte di strada.