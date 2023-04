Musica, spettacoli e cinema ’Futura in Festa’ al parco del fiume

’Futura in festa’ domenica prossima nel Parco del fiume, a Casalecchio, dove su iniziativa dell’associazione di persone Down famiglie e amici che dal 2015 promuove l’autonomia e la vita indipendente di ragazzi con sindrome di Down dalle 9 alle 18 svolge un programma di festa che inizia con le narrazioni ad alta voce organizzata dai Percorsi di Pace. A seguire la proiezione del docufilm ’Sulla strada di casa’: una produzione della Fondazione Down del Friuli che verrà commentato da Sandro Morassut, Maria Luisa Montico Morassut, Massimo Masetti e Rosanna De Sanctis. Alle 11 narrazione per voce e fisarmonica Nonno Filòs . Alle 15 il via al concerto di percussioni di Marakatimba cui seguirà lo spettacolo di animazione di Machemalippo che introdurrà il gran finale delle 17 con musica e danze popolari dell’associazione Furlan.