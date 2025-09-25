Musica, spettacoli e riflessioni in piazza

Il Festival Francescano, che si svolge fino a domenica avendo come cuore la centralissima piazza Maggiore, entra nel vivo del programma e mette in campo, tra i tantissimi ospiti, anche personaggi della cultura, della musica e del teatro. Oggi ad esempio, protagonisti alle 18,30 saranno Leo Gassmann e Francesco Locane con lo spettacolo ’Connessioni oltre a musica’ (evento gratuito su prenotazione), mentre a chiudere la lunga giornata di incontri e riflessioni è Giobbe Covatta che alle 22 propone, sempre in piazza, lo spettacolo ’Sei gradi’.

Sono numerosi anche gli appuntamenti dedicati alle presentazioni di libri, come quella di Antonio Ferrara che domani alle 11,30 nel Cortile d’Onore di Palazzo d’Accursio parlerà del suo libro per bambini ’Marì la bugiarda’ (ed San Paolo’): storia di una ragazzina che deve imparare a gestire il suo dono, ma anche un romanzo sull’elaborazione del dolore, sull’importanza di ascoltare e sul valore delle emozioni autentiche, raccontate e vissute. Alle 17 si ritorna in piazza Maggiore per un incontro con Stefano Mancuso sul tema ’L’esempio delle piante’. Il neuroscienziato dirige il Laboratorio internazionale di neurobiologia vegetale e nei suoi libri, a taglio divulgativo, ci ha insegnato a guardare – e sentire – le piante in modo profondamente diversero cercando, per la nostra stessa sopravvivenza sul pianeta, di prendere esempio dalle loro ’strategie’ di gruppo. Anche in questo caso la prenotazione è obbligatoria.

Ancora un appuntamento con la letteratura, nel Cortile d’Onore di Palazzo d’Accursio alle 18: Davide Avolio presenta ’I ragazzi che si amano non ci sono per nessuno’ (ed Mondadori): il giovane autore napoletano affronta con sincerità la prima storia d’amore tra due adolescenti. Due appuntamenti chiudono la giornata: alla 21,15 in piazza Maggiore rito sonoro con la poetessa e co-fondatrice del Teatro della Valdoca Mariangela Gualtieri in ’E tu risplendi, invece’; alle 22,15, stesso palcoscenico, intervista con l’attore Ascanio Celestini su ’Raccontare Francesco, riscrivere noi’. In entrambi i casi occorre prenotare l’ingresso.