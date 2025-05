Musica vera tra Baraccano e Camera Jazz

La rassegna Out of the Blue diretta da Marcello Contu, dedicata al mondo fluido dell’acqua, propone questa sera alle 21,30 al Teatro del Baraccano il conceto di Flavio Boltro, uno dei trombettisti più influenti della scena europea in ’ Pork Explosion Miles Davis Tribute’ .

Sempre stasera ma alle 22 al Camera Jazz di vicolo Alemagna, che collabora con il Festival, è di scena il Maderna-Lettimi Sextet in un concerto dedicato al trombettista cesenate Marco Tamburini: ospite speciale il sassofonista Barend Middelhoff.