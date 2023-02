Musical Box, torna l’epopea dei Genesis

di Andrea Spinelli Racconta Peter Gabriel che quando portò per la prima volta le figlie ad ascoltare i Musical Box, massimi cultori dell’epopea Genesis (i soli autorizzati dalla band di Nursery Crime a riprodurre i suoi spettacoli anni Settanta), a fine concerto si sentì rivolgere la più spiazzante delle domande: papà, ma facevi veramente quelle cose lì? Sì, faceva proprio quelle cose lì, perché le ricostruzioni del gruppo canadese sono le più accurate, per non dire maniacali, in circolazione. Domani i Musical Box tornano a Bologna, al Celebrazioni, con il riallestimento di The lamb lies down on Broadway; occasione unica per immergersi nell’epopea di Rael, protagonista del concept album, perché lo spettacolo al tempo non venne filmato e quindi ne rimane solo una memoria fotografica. Mentre arriva sul mercato BBC Broadcasts, il mega cofanetto curato da Tony Banks con le registrazioni dei concerti dei Genesis archiviate dall’emittente inglese tra il 1970 e il 1998, The Musical Box continua la sua opera di sensibilizzazione al sacro repertorio. A parlarne è il cantante Denis Gagné, capace di diventare ogni sera in scena più Gabriel di Gabriel. Cosa cambia in questa produzione di ’The lamb lies down on Broadway’? "In ogni nostro riallestimento riusciamo a mettere...