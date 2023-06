"Musicisti giovani Un piacere dirigerli"

Il Bologna Portici Festival – la grande festa urbana organizzata per celebrare il riconoscimento dei Portici bolognesi quale Patrimonio Unesco – culmina stasera nel concerto in piazza Maggiore con cui si presenta in anteprima il Festival Respighi del prossimo autunno, la più recente iniziativa promossa dalla Fondazione Musica Insieme. Motivo di grande interesse sarà sentire l’orchestra del Conservatorio ‘G. B. Martini’ suonare sotto la direzione dell’attuale Direttore musicale del Teatro Comunale, Oksana Lyniv. L’abbiamo raggiunta durante le ultime prove, quasi confusa fra gli studenti, con il suo aspetto così giovanile e sempre cordiale: "Mi sono commossa al primo incontro – ci dice – vedendo quei loro occhi tanto curiosi e un po’ intimoriti: il pensiero è subito corso alla mia orchestra giovanile in Ucraina, a quei ragazzi non meno talentuosi che stanno oggi perdendo tante occasioni per colpa della guerra. Non ho potuto trattenere le lacrime, immaginando di poterli presto unire insieme, italiani e ucraini, nel nome della pace. È grande l’entusiasmo e l’emozione di questi giovani per potersi esibire nel luogo più prestigioso della città, davanti a migliaia di spettatori. E sono molto ricettivi: fra una prova e l’altra, il loro livello cresceva in misura vistosa".

Di chi è stata l’idea?

"L’invito mi è giunto direttamente dal sindaco Matteo Lepore, come risposta al mio dichiarato desiderio di mettermi a disposizione della città, anche al di fuori del ruolo ricoperto al Comunale. Ed ottima è stata l’idea di utilizzare l’evento per il lancio del Festival Respighi. Nei prossimi mesi sarò molto impegnata all’estero, e la nuova sede alla Fiera richiede un particolare impegno sul Teatro; ma spero di poter trovare presto altre occasioni per confermare la mia presenza in vari luoghi della città: è importante andare a cercare un pubblico diverso, per sostenere la musica classica del futuro".

Il programma del concerto? "Cominceremo con un sound ‘estivo’, grazie alle Impressioni brasiliane di Respighi, seguite dalla Danza spagnola del compositore ucraino Myroslav Skoryk. Ancora Respighi con le più ‘classiche’ Antiche danze, e per finire la grande Sinfonia Eroica di Beethoven, uno dei massimi proclami di libertà, uguaglianza e fraternità, nel più moderno spirito europeistico".

Massimo Beghelli