Musicoterapia per donne incinta

Appuntamento per donne in gravidanza e coppie residenti a Casalecchio, Zola, Sasso, Monte San Pietro e Valsamoggia oggi alle 18 alla Casa della solidarietà di Casalecchio dove su iniziativa del Centro per le famiglie dell’Unione Reno Lavino Samoggia si svolge l’incontro che fa parte del corso di orientamento e sostegno alla genitorialità tenuta dalla musicaterapeuta dottoressa Marina Falzone.