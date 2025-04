Musicoterapia, una scuola per tutti che non lascia indietro nessuno

La musicoterapia può produrre cambiamenti significativi. Il ruolo della musica è fondamentale nelle scuole, perché porta numerosi benefici, sviluppa le capacità espressive, favorisce lo sviluppo delle emozioni, l’integrazione e il rilassamento, influendo positivamente sull’apprendimento linguistico. È stato dimostrato che l’integrazione della musica nella vita quotidiana, tramite l’utilizzo di ninne nanne, l’ascolto di musica e l’esecuzione di giochi musicali con i propri bambini, favorisca il loro sviluppo musicale. Mattia (nome di fantasia), un nostro compagno di classe delle elementari, è un bambino con disabilità di 12 anni, vive in carrozzina, una delle attività delle attività che pratica è la musicoterapia, la musica serve a farlo rilassare e a farlo sentire in un altro mondo. Durante la ricreazione veniva portato dall’ insegnante in sala strumenti e c’erano vari modi per avvicinarlo alla musica: gli veniva messo un braccialetto con dei sonagli.

Con l’insegnante intonavamo alcune melodie e si rilassava. Un’altra attività era prendere un grande telo con i colori , il resto della classe si posizionava alle estremità per tenderlo e Mattia veniva posizionato al centro con degli strumenti e associavamo lo sventolio del telo con la musica, rimaneva incantato e noi eravamo contenti che fosse felice.