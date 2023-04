"Mustafa, progetto non sostenuto dai genitori"

La famiglia di Munzir e Mustafa El Nazzer è a Ratisbona, in Baviera, in un centro di accoglienza specifico per profughi. Papà e figlio siriani, il primo mutilato ad una gamba per la deflagrazione di una mina, il secondo nato senza arti a seguito dell’inalazione del gas nervino da parte della madre all’epoca della gravidanza, la cui foto ha fatto il giro del mondo , hanno lasciato Budrio, nel gennaio scorso, all’improvviso, lasciando delusi e sorpresi tutti gli enti e le istituzioni che avevano partecipato al progetto che li riguardava. I due, infatti, dopo un lungo periodo a Siena, avrebbero dovuto seguire un complicato, lungo e studiato percorso terapeutico al Centro Protesi Inail di Vigorso, percorso che per il padre era solo all’inizio e che per il piccolo Mustafa sarebbe iniziato a gennaio. Ma loro, quasi dal giorno alla notte, se ne sono andati. Le ragioni di questa ’fuga’ verso la Baviera le ha spiegate la madre di Mustafa, Zeinab, al settimanale tedesco ’Der Spiegel’. Le parole della donna non sono tenere né verso la comunità di Budrio, né verso il centro di Vigorso né verso la Caritas di Siena che per prima li aveva accolti in Italia.

"La promessa era che Mustafa avrebbe camminato, ma questo non si è avverato – racconta la donna a ’Der Spiegel’ – Da mesi attendevamo l’inizio delle cure di Mustafa e del padre nel centro protesi di Vigorso. Pensavamo che non appena fossimo arrivati, sarebbe iniziato".

Ma, secondo Zeinab, tutto veniva sempre rimandato e quello che doveva essere un sogno per la famiglia si stava trasformando in un incubo: "Intanto una strana donna mi ha strappato il velo quando ho visitato un mercato del centro". Ma soprattutto: le visite nel Centro protesi di Vigorso, il luogo dove da mesi la famiglia riponeva tutte le sue speranze, stavano diventando un disastro per la donna. "A Munzir è stata data una protesi (protesi poi abbandonata a Budrio; ndr), ma Mustafa non sarebbe stato in grado di camminare, i medici ci hanno detto che non c’era alcun trattamento", aggiunge Zeinab.

A smentire categoricamente questa versione è però Gregorio Teti, direttore tecnico del Centro Protesi di Vigorso secondo cui il percorso terapeutico di papà Munzir era iniziato ed era in essere dopo un periodo di terapia in day hospital con una protesi specifica e creata ad hoc e che il Centro stava attendendo il nulla osta degli El Nazzer per iniziare a lavorare sul piccolo Mustafa, nulla osta che non è mai stato dato.

"I colloqui si sono svolti alla presenza di mediatori culturali – racconta Teti –. Il mio team è sempre stato attento a comunicare nel modo più chiaro e realistico possibile il percorso lungo e impegnativo studiato per loro. Chiaro che i metodi di trattamento attualmente disponibili non possono consentire a Mustafa di camminare in autonomia e senza problematiche. Abbiamo valutato immediatamente che erano necessari interventi complessi per affrontare le molteplici malformazioni congenite di Mustafa e il trattamento del bambino era stato pianificato per un lungo periodo di tempo. Con le protesi, volevamo partire da soluzioni molto semplici e leggere, su misura. Dopo che Mustafa ha ricevuto la carrozzina a comando elettronico su misura se l’è cavata bene – conclude Teti –, abbiamo ripetutamente spiegato ai genitori quanto fosse importante iniziare il trattamento della protesi di Mustafa il prima possibile. Sfortunatamente, la famiglia non ha sostenuto il progetto".

La carrozzina, come la protesi di Munzir, è stata lasciata a Budrio dalla famiglia El Nazzer insieme ai tanti progetti che non avranno un futuro.

Zoe Pederzini