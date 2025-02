Musumeci attacca l’Emilia-Romagna

Botta e risposta avvelenato tra il Pd il ministro con delega alla Protezione civile, Nello Musumeci. "L’Emilia-Romagna ha subìto quattro alluvioni in meno di due anni e ancora non c’è traccia né di un piano Marshall contro il dissesto, né di misure strutturali di prevenzione", ha detto la senatrice modenese Enza Rando in aula in replica su un’interrogazione al ministro Nello Musumeci. Ma quest’ultimo ha risposto colpo su colpo. "Ricordo che in quella Regione opera già un Commissario nominato dal Governo. Mi preme, però, dire, senza alcun tono polemico, che gli interventi non vanno fatti in condizione di emergenza ma in tempo di pace".

E ancora: "L’Emilia-Romagna ha ottenuto 650 milioni per attività preventiva contro il dissesto. Siamo consapevoli della vulnerabilità del suo territorio, ma c’è stato un eccessivo consumo di suolo. Parlo del fenomeno della cementificazione che, secondo l’Ispra e la comunità scientifica, vede l’Emilia-Romagna al primo posto".