Mutande sulla targa dell’auto. E i ladri sfuggivano ai controlli

Un furto dopo l’altro, nel territorio della Bassa bolognese tra San Giorgio e Galliera, per poi fuggire a bordo di auto Alfa Romeo con la targa coperta da un paio di mutande. Due italiani, residenti nel modenese, sono stati denunciati dalla Polizia Locale Reno Galliera. Da diverso tempo erano giunte al comando segnalazioni da cittadini che avevano subito furti su veicoli in sosta per mano di soggetti che si allontanavano a bordo di Alfa Romeo, con la targa posteriore in gran parte occultata da quelli che all’inizio sembravano stracci. Durante un’attività di controllo del territorio l’attenzione di una pattuglia è stata attirata da una Giulietta ferma ai margini della carreggiata, dalla quale è uscito un passeggero per rimuovere un oggetto appeso alla targa posteriore. Notati dagli agenti i due sono scappati a tutta velocità e, dopo un lungo inseguimento, hanno seminato gli operatori. Questi, però, poco dopo, hanno appurato che gli occupanti della Giulietta, poco prima di essere intercettati dalla polizia locale, avevano rubato alcuni marsupi all’interno di un veicolo fermo nei pressi di un’officina meccanica a San Giorgio. Nei giorni successivi è giunta una segnalazione al comando in merito ad un’Alfa Romeo 156, con a bordo due uomini, nelle campagne di Galliera, con la targa posteriore parzialmente occultata da uno straccio. Immediatamente due pattuglie si sono messe alla ricerca del veicolo, intercettandolo.

Il controllo ha permesso di rinvenire nell’auto un paio di boxer, l’indumento utilizzato per occultare la targa posteriore (nel riquadro a fianco). Gli agenti hanno riconosciuto il passeggero come il soggetto che qualche giorno prima era sceso dalla Giulietta, per rimuovere le mutande dalla targa e che poi, con un complice, era riuscito a far perdere le proprie tracce. Lo stesso era stato anche ripreso dal sistema di videosorveglianza comunale di San Giorgio di Piano e i suoi tratti somatici corrispondevano a quelli del soggetto fermato a Galliera. L’italiano 54enne, residente a Modena, con diversi precedenti, anche specifici, è stato denunciato. Lo stesso è avvenuto per l’uomo che era con lui e che, nei giorni successivi, è stato a sua volta denunciato in stato per furto aggravato in concorso. Le successive indagini, compiute in collaborazione con la Polizia Locale di Modena, hanno permesso di accertare che la proprietaria delle due Alfa Romeo era la stessa persona: una sessantunenne residente a Modena, presso un campo nomadi, intestataria fittizia di innumerevoli veicoli. La stessa è stata denunciata per favoreggiamento personale.

Zoe Pederzini