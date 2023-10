Mutti consegna i Pomodorini d’oro

L’intensità, la sapidità, la cura della raccolta meccanica, l’eccellenza della materia prima non solo nel periodo centrale di raccolta ma anche a fine campagna: il pomodoro è una cosa seria e Mutti, azienda leader nel settore col cuore a Parma, premia gli agricoltori virtuosi col suo oscar di qualità. A due aziende emiliane i primi due Pomodorino d’oro Mutti del 2023 – le categorie sono quattro –, consegnati in una cerimonia a Reggio Emilia. Il premio, alla 24ma edizione, ha detto l’ad Francesco Mutti (foto), ha vissuto negli anni una crescita che "è comune con quella che hanno avuto gli agricoltori e la nostra azienda". A Reggio premiata per la categoria ‘pomodoro tondo’ la società agricola Franzoni e per il ‘pomodoro datterino’ premiata l’azienda agricola Bosco di Stefano e Marina Bosco di Coenzo (Parma).