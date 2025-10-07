Mutualità, giovani e solidità: "Ecco la forza della Bcc Felsinea"

Andrea Rizzoli, presidente di Bcc Felsinea, quando inizia la vostra storia?

"La nostra Banca di Credito Cooperativo nasce nel 1902 in provincia di Bologna, con le capostipiti Cassa rurale di depositi e prestiti di Castenaso e quella di San Benedetto del Querceto. La loro unione nel 2017 porta all’odierna Bcc Felsinea. E nel 2018 abbiamo incorporato nella compagine sociale Bcc Alto Reno, nata nel 1899, diventando così un punto di riferimento anche nell’Alto Appennino e nel Modenese".

Come si concretizza il legame con il territorio?

"Tra Bologna e Modena, copriamo 66 comuni con 24 filiali e la nostra prospettiva è quella di continuare questo sviluppo, presidiando il territorio, nel prossimo periodo. Il nostro modello cooperativo presuppone mutualità e presenza sul territorio, dove noi vogliamo esserci per le persone, giovani e anziane che siano, che preferiscono il contatto umano nonostante l’efficacia e l’avanzo della tecnologia. Il nostro impegno si concentra sulle aziende e le imprese, sul ceto medio e le famiglie".

Qual è la vostra missione?

"Siamo una società cooperativa che ha come principio fondante la mutualità. Il nostro socio principale è il territorio, su cui siamo presenti con un principio di circolarità: più una banca è capace e registra risultati, più può riversarli sul territorio in modo proficuo".

Quali sono le attività mutualistiche della banca?

"Sono diverse. Ad esempio, in collaborazione con Ginger Crowdfunding (gestore della piattaforma Ideaginger.it), abbiamo dato vita nel 2024-2025 a un percorso formativo, interamente finanziato dalla banca, per supportare gli enti del terzo settore locali a strutturare strategie di raccolta fondi innovative e sostenibili. Il percorso formativo ha coinvolto circa 50 associazioni, arrivando a lanciare tredici campagne di raccolta fondi su Ideaginger.it, corrispondenti ad altrettanti progetti, che hanno raccolto oltre 128mila euro grazie a più di 1.170 donatori. In più nel 2024 la banca ha destinato oltre 610mila euro a iniziative di beneficenza, mutualità e sponsorizzazioni, supportando 345 progetti territoriali".

Com’è composto il vostro organico?

"Siamo molto attenti alla sostenibilità, soprattutto sul fronte umano: la banca continua a investire nei giovani e il 30% dei nostri dipendenti è under 35. Abbiamo assunto, nel primo semestre 2025, cinque nuove risorse in questa fascia. Oltre a questo, il 51% della forza lavoro è femminile. E siamo presenti anche nelle scuole".

Come?

"In autunno c’è il mese dedicato all’educazione finanziaria e negli ultimi due anni abbiamo permesso a circa duemila studenti delle scuole superiori di partecipare a incontri formativi sulla materia, portandola fuori dai libri e dentro la vita. In più, sosteniamo i giovani studenti con diverse borse di studio".

Com’è andato il 2025?

"Il primo semestre è stato molto positivo a conferma della crescita che la banca sta portando avanti. Il patrimonio netto da record è pari a 143 milioni e il CET1 Ratio è ben al di sopra della media nazionale, mostrando una forte solidità patrimoniale. Ma i nostri successi sono possibili grazie alle persone che lavorano nella banca e per la banca: senza di loro, nulla di tutto ciò potrebbe accadere".