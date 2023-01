"Mutui, ora scatti la moratoria"

"Servono provvedimenti urgenti e straordinari per sostenere gli operatori turistici, il commercio e i pubblici esercizi dell’Appennino che si trovano ad affrontare una nuova crisi per la mancanza di neve", dichiara Enrico Postacchini, presidente di Confcommercio Emilia Romagna.

"L’economia della montagna è ferma – sottolinea Postacchini – e per aiutare le imprese dobbiamo intervenire tutti insieme a livello locale, regionale e nazionale, per sostenere un piano straordinario per fronteggiare l’emergenza e tracciare nuove prospettive di ripresa per il territorio".

"Occorre agire da subito – continua Postacchini – per mettere in sicurezza le economie locali attraverso l’innesto di liquidità e risorse, moratorie sui mutui, semplificazioni amministrative e investimenti per nuovi impianti e opere strutturali, in appoggio a quanto richiesto dalla Regione Emilia-Romagna insieme alle Regioni Toscana e Abruzzo".

"Chiediamo alle istituzioni a ogni livello – conclude Postacchini – di intervenire con urgenza per sostenere l’Appennino con aiuti concreti ed evitare che questa crisi possa diventare irreversibile per il territorio".