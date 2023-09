Muzzarelli e la storia

La Casadeipensieri prosegue gli appuntamenti nell’ambito della Festa dell’Unità al Parco Nord. L’appuntamento clou di oggi è in libreria alle 21 con ’Nelle mani delle donne’ e la consegna della Targa Volponi a Maria Giuseppina Muzzarelli (foto). Interventi di Pietro Maria Alemagna e Dario Braga, consegna la targa Elena Di Gioia mentre presiede l’incontro Loredana Chines. Muzzarelli ha insegnato Soria medievale, Storia delle città e Storia e patrimonio culturale della moda all’Alma Mater. Figure e ruoli femminili sono un tema ricorrente nelle sue ricerche, che sia il rapporto con il cibo o con la moda o con il ruolo del velo in Occidente. Imprescindibile il suo libro ’Andare per le vie italiane della seta’ (ed Il Mulino). Alle 22 ’Dal sociale: vite, idee, scritture’ incontro con Alessandro Albergamo, Amelia Frascaroli, Carmelo Pecora, Leonardo Tancredi.