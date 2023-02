Myslivecek, il ’divino Boemo’ che fu amico del giovane Mozart

Genus Bononiae ha organizzato per oggi e domani un articolato omaggio a Josef Myslivecek, compositore di grande talento nato a Praga nel 1737 ma di stile e carriera prettamente italiani. Destinato dal padre a rilevarne l’attività di mugnaio, trova nella musica una via di fuga. Dopo i primi successi in patria, a 26 anni si porta a Venezia per tentare la carriera da operista; a 30 è già il beniamino del teatro San Carlo di Napoli, dove l’appellano ‘il divino Boemo’, per la difficoltà di pronunciarne correttamente il nome (con l’accento sulla ‘y’). Ed è allora che si apre la pagina bolognese della sua breve esistenza (morirà sfigurato dalla sifilide), quando il neonato Teatro Comunale lo chiama nel 1770 a comporre l’opera ’La Nitteti’, su libretto del Metastasio. Sono quelle le stesse settimane in cui il quattordicenne Wolfgang Amadeus Mozart è in città per prendere lezioni da Padre Martini e procurarsi il titolo di Accademico Filarmonico: quasi 20 anni separano i due musicisti, ma ne nasce un’amicizia sincera. "Trasuda fuoco, spirito e vitalità", scrive tutto eccitato Wolfgang alla madre; e il padre, che l’accompagna nel tour italiano: "È un uomo d’onore e noi siamo legati a lui da una perfetta amicizia". L’influenza stilistica del Boemo sul collega adolescente è poi flagrante nelle composizioni giovanili di Wolfgang. Bologna non si è mai dimenticata di Myslivecek, divenuto lui pure Accademico Filarmonico (1771): nel febbraio scorso, la rassegna ‘Musica Insieme in Ateneo’ gli dedicava un concerto al Baraccano; dieci anni prima, al Teatro Comunale andava in scena la sua opera ’L’Olimpiade’, che insieme ad altre musiche forma ora la colonna sonora del nuovo film ’Il Boemo’ di Petr Václav (2022), un biopic di 140 minuti con protagonista l’attore e cantante Vojtech Dyk (il frontman del gruppo musicale Nightwork), ispirato tanto al celebrato ’Amadeus’ di Forman, quanto al meno fortunato ’Farinelli’ di Corbiau. La proiezione è domani alle 19 al Teatro del Baraccano (per iniziativa di Genus Bononiae, dell’Ambasciata della Repubblica Ceca e dell’Associazione italo-ceca ‘Lucerna’) offre l’occasione per un concerto di sue musiche già stasera, ore 21, ospitato al Museo di San Colombano (via Parigi 5), con il violinista Luca Giardini, anima di numerosi complessi barocchi, accompagnato al cembalo da Václav Luks, consulente musicale del film, e l’introduzione di Petr Václav. Sempre oggi alle 18, l’Accademia Filarmonica (via Guerrazzi 13) accoglie musicisti e regista per un incontro guidato dal musicologo Piero Mioli sul tema ‘Mozart e Myslivecek, due amici bolognesi’.

Marco Beghelli