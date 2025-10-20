Nadia, massacrata dall’ex. Udi: "Femminicidio efferato. L’ha lasciata morire nell’agonia"

In via del Cossa si è consumato "un femminicidio efferato. Lui l’ha lasciata morire per tre mesi riducendola in quello stato. Una pura agonia. È disumano". La voce trema e le parole si alternano a momenti di silenzio. Perché di fronte all’ennesimo caso in cui un uomo picchia, massacra e uccide una donna, come ha fatto Redouane Ennakhali, il 44enne marocchino che ha ridotto in fin di vita la ex compagnia Nadia Khaidar, 50 anni sua connazionale, morta a seguito dei traumi riportati due mattine fa, i commenti non ci sono. E Katia Graziosi, che parla da donna e poi da presidente dell’Udi (Unione donne in Italia), ha bisogno di trattenere il fiato: "Il nostro cordoglio va ai familiari che rimangono di fronte alla violenza – dice –. Quanto successo è terribile e ciò che ci sconvolge è che ricapiterà ancora, perché i femminicidi purtroppo sono diventati una presenza costante nella società". E per farne fronte, "occorre lavorare sugli aspetti culturali, facendo entrare il tema dell’educazione sessuale nelle scuole, perché i nostri giovani non vanno lasciati allo sbaraglio – tuona Graziosi –. La civiltà sta regredendo su questi temi: noi abbiamo 80 anni di lotte alle spalle, e continueremo a lottare, come associazione e nel Centro antiviolenza, perché noi non ci arrenderemo mai".

Sul tema interviene la consigliera regionale del Pd Simona Lembi: "Non si arresta la violenza contro le donne, come dimostra anche questo caso, in ambito familiare – commenta –. E’ necessario lavorare sulla prevenzione che vede sempre più protagonisti i centri antiviolenza". Con il decesso della vittima, il capo di imputazione, nei confronti del 44enne che si trova già alla Dozza, verrà riformulato in omicidio, su cui indagano i militari dell’Arma coordinati dal pm Domenico Ambrosino.