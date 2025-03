Nancy Brilli e le parole giuste per crescere

Sarà Nancy Brilli la protagonista della puntata di questa sera della rassegna ’Con le donne’, all’Oratorio di San Filippo Neri. L’attrice, alle 20,30, accompagnata dal sassofonista Dimitri Espinoza Grechi, darà voce al testo ’A Penelope che prende la valigia’, un reading teatrale volto a celebrare la forza e la determinazione necessaria a tutte le ragazze che si apprestano a diventare grandi e fare il loro ingresso nel mondo degli adulti.

’A Penelope che prende la valigia’ è tratto dall’omonimo romanzo epistolare di Cristina Manetti (Giunti editore), in cui una madre scrive alla figlia dodicenne Penelope, immaginando di riempire la sua valigia di parole. Ogni parola diventa così una metafora del viaggio di crescita della protagonista e di tutte le ragazze in cammino verso una società paritaria e rispettosa. Coraggio, speranza, libertà, gentilezza, allegria, immaginazione, viaggio, tenacia, compassione, futuro, generosità e cambiamento sono solo alcune delle parole che accompagneranno Penelope nel suo percorso, per aiutarla a diventare artefice del proprio destino.