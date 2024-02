Nani e quella ’Lettera’ da oltre trent’anni

‘La lettera’ è uno spettacolo che Paolo Nani porta sui palcoscenici di tutto il mondo dal 1992. L’hanno visto in Groenlandia e in Giappone, in Argentina e in Spagna, in Norvegia e in Italia. Rappresenta un piccolo, perfetto meccanismo che continua a stupire. Stasera alle 21 l’attore è al Teatro Duse dove, solo, con un tavolo e una valigia di oggetti, riesce a dar vita a quindici micro-storie, tutte contenenti la medesima trama ma interpretate ogni volta da una persona diversa. Ritmo sfrenato e bislacco e lo fa in un modo unico, alla Paolo Nani. Ovvero come uno dei maestri indiscussi, a livello internazionale, del teatro fisico. Paolo Nani, ‘La Lettera’ ha compiuto trent’anni nel 2022. Come nacque lo spettacolo? "Da un’idea mia e di Nullo Facchini, il regista. Siamo entrambi di Ferrara, eravamo colleghi al Teatro Nucleo ma anche molto amici, poi lui è partito per la Danimarca. Ci siamo ritrovati durante una mia tournée, nel 1989. Io ero stanco di fare pièce drammatiche. Nullo mi ha proposto di trasferirmi un anno in Danimarca per lavorare a uno spettacolo comico e io non me ne sono più andato. Così è nato ‘La Lettera’".

È corretto definirla un ‘clown moderno’?

"Io mi considero un attore, ma i grandi clown sono anche grandi attori drammatici. Se ci pensiamo, Gigi Proietti, Robin Williams, Jim Carrey e Totò erano tutti grandi attori drammatici. Poi c’è la questione della polarità: non puoi avere una cosa senza l’altra, non puoi ispirare senza espirare. Le cose fatte senza polarità, risultano superficiali, stupide".

Cosa direbbe a chi si avvicina al mondo del teatro?

"Bisogna ricordarsi che in questo lavoro non si è mai arrivati. Quella dell’attore è una delle strade meno garantite della galassia. La maggior parte della gente che recita, non lo fa in maniera professionale, lo fa perché è un piacere. E chi comincia si scontra con questa difficoltà. Poi non ci sono orari, io, per esempio, non so mai quando è domenica".

In Danimarca è diverso?

"No, anche in Danimarca gli attori hanno una vita complessa. Almeno però c’è una struttura, un tessuto sociale che sostiene i lavoratori, qualunque attività svolgano, compresa quella dell’attore".

Le manca qualcosa dell’Italia?

"In Italia faccio sempre incetta di caffè e di cibo. Nella cittadina in cui vivo, Vordingborg, ci sono due o tre pizzerie, ma è preferibile evitarle. O meglio: ci si può mangiare, se non si pensa alla pizza. Bisogna considerarla un’esperienza diversa. L’ananas è una sciocchezza in confronto alla pizza con la crema o con le banane (sorride, ndr)".

Amalia Apicella