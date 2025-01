Nanni dirige il Piccolo Coro dell’Antoniano

È stato Stefano Nanni a dirigere il Piccolo Coro dell’Antoniano, protagonista del pomeriggio di musica nell’ambito di ’Pitti Bimbo Immagine 100’, dopo l’addio di Sabrina Simoni. Un incarico che l’Antoniano definisce "temporaneo", almeno per il momento. Ieri i quaranta piccoli coristi hanno portato in Toscana le canzoni più famose dello Zecchino, da ’Il coccodrillo come fa?’ e ’Il valzer del moscerino’ ai brani più recenti, come ’Diventare un albero’, vincitore dell’ultima edizione dello Zecchino d’Oro. Le prove, sotto la guida di Nanni, sono iniziate il 7 gennaio, dopo la tournée in Cina, che per il settimo anno consecutivo ha registrato il ’tutto esaurito’ per sette concerti.

Nanni comunque è decisamente di casa all’Antoniano: professore di musica delle scuole medie, alle Maestre Pie aveva fondato il coro della scuola, negli anni ha contribuito anche alla selezione dei brani dello Zecchino d’Oro. Dal 2002 al 2020, è stato direttore delle Verdi Note all’Antoniano. In un’intervista disse di "essere cresciuto come molti della mia generazione, con lo Zecchino d’Oro: una delle figure che mi è piaciuta sempre di più era il Mago Zurlì e l’altra era Topo Gigio. Quando ebbi l’occasione di andare in studio con le Verdi Note fu un’emozione incredibile". Insomma, un’anima perfettamente in sintonia con il cuore dell’Antoniano.

Simoni dirigeva il coro dal 1995, quando, poco prima della scomparsa della fondatrice Mariele Ventre, quest’ultima le chiese di "essere la sua ombra". L’ultima edizione dello Zecchino d’Oro – con Simoni alla guida – è di fine novembre, poi il coro è stato protagonista su RaiUno anche il giorno della Vigilia di Natale e di Natale, con gli show condotti da Cristina d’Avena e Paolo Belli. Un lavoro, quello svolto dall’ex direttrice, "di grande professionalità – ha detto l’altro giorno Fra’ Giampaolo Cavalli, direttore dell’Antoniano –. Ha ereditato un coro famosissimo ed è riuscita a mantenere il livello. Abbiamo collaborato e camminato insieme. E, insieme, abbiamo preso questa decisione". La notizia dell’addio è di due giorni fa: "Questo è un grazie speciale, grande quanto 30 anni di musica, professionalità, emozioni – si legge –. Un grazie che è anche un saluto, colmo di affetto e gratitudine".