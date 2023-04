Nanni Garella, Pasolini e la tragedia antica

di Francesco Moroni

Garella, com’è il suo ‘Porcile’? "È sempre un testo complesso. Un po’ sgarbato, come poteva essere sgarbato Pasolini. Mai facile da affrontare, soprattutto per il linguaggio molto alto. Abbiamo scelto di allargare un po’ i movimenti poetici di fondo attraverso l’individuazione di un coro di contadini che stanno lì, sullo sfondo di questa casa tedesca alto borghese di fine anni Sessanta…".

L’immaginario è infatti quello dell’estate 1967 a Godesberg, città della Germania vicino a Bonn. Gli strascichi del nazismo sono ancora evidenti. ‘Porcile’ è la terza tragedia del progetto ‘Come devi immaginarmi’ di Ert, dedicato a Pasolini, affidata questa volta alle mani di Nanni Garella e della sua compagnia ‘Arte e Salute’. Uno spettacolo che arriva in prima assoluta da stasera fino al 7 maggio all’Arena del Sole, frutto della collaborazione con ‘Balletto Civile’, collettivo guidato dalla coreografa e danzatrice Michela Lucenti, con il progetto ‘Teatro e salute mentale’ della Regione e con il dipartimento di Salute Mentale dell’Ausl. "Julian (il protagonista, ndr) assomiglia molto a Pasolini da giovane – sottolinea il regista – per questo infinito amore per la vita nonostante le difficoltà, le persecuzioni e le angherie".

Dicevamo, l’ambientazione è quella della Germania alla fine degli anni ’60…

"Ed emerge molto il tema del contrasto tra il padre e questo figlio ‘problematico’, con la vicenda che si svolge nella casa di un grande industriale".

Lei evidenza anche come ‘Pasolini non sia un drammaturgo, ma un poeta e un narratore’ perché ‘quando decide di affrontare il teatro, tenta di scavalcare la forma del dramma borghese e anche quella del teatro epico’, tuffandosi nella ‘tragedia antica’.

"Sì, è una vera tragedia scritta con tutti i crismi. Avevo bisogno del movimento e di una danza, così abbiamo lavorato per costruire un coro che, attraverso musica e gesti, potesse spezzare la prosaicità asciutta e secca della tragedia".

Quali parallelismi vede tra l’opera e l’attualità?

"Diciamo che i tempi sono cambiati rispetto agli anni Sessanta, ma le tragedie, quelle scritte bene ovviamente, hanno vita lunga".

Alcune invecchiano anche bene?

"La tragedia ha sempre le sue regole, che Pasolini rispetta. Ho cercato di ‘aiutarlo’ un po’ nel dare più corpo ad alcuni personaggi, soprattutto a quello della madre, e di avere un occhio al racconto che si amplifica attraverso pezzi trasognati, visionari".

Con Arte e Salute ha lavorato molto su Pasolini?

"Abbiamo fatto tante opere insieme, come ‘Edipo Re’ o ‘Il Vangelo secondo Matteo’: i miei attori hanno dimestichezza con Pasolini perché sono pasoliniani per eccellenza, per natura, anche a livello di storia personale e attitudine".

Un lavoro che parte da distante. Come sta vivendo il post pandemia in scena?

"Penso che ormai la pandemia ce la siamo lasciata alle spalle da un po’, ma non vedo questa grande stagione di rinascita per il teatro. Mi auguro che succeda, speriamo…".

