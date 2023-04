Nanni Moretti-mania, sale da tutto esaurito

Quattro proiezioni da tutto esaurito, nel giorno della Liberazione, per l’incontro con Nanni Moretti che ha presentato in città Il sol dell’avvenire. Bagno di folla per il regista che presenterà a Cannes il film in cui si racconta nei panni di un regista, appunto, Giovanni, che gira un film sulla rivolta ungherese del 1956. "All’inizio non ne ero consapevole – racconta Moretti in una delle tappe del tour fra le sale, iniziato al Rialto – ora mi è chiaro che questo film tra le altre cose sia un atto di amore verso il cinema e di fiducia verso il potenziale pubblico. Nonostante tutti discorsi sulla crisi, il cinema, visto in sala, conserva intatta la sua forza, la sua magia e la sua mania". Esattamente cinquant’anni fa Moretti veniva a Bologna per seguire le lezioni alla neonata facoltà del Dams. "Capitai al corso del prof Ferrero – racconta – che aveva invitato i fratelli Taviani. Il giorno dopo guardai al cinema il loro San Michele aveva un gallo. Una delle pellicole che più ha segnato la mia carriera di spettatore e influenzato le mie scelte di regista". La sceneggiatura dell’ultimo film è nata "sei o sette anni fa – continua –. È ambientata in una sezione del Pci, nell’autunno del ‘56, quando i carri armati sovietici invasero Budapest". E poi rimasto in cantiere fino ad ora, con la parentesi, l’anno scorso, di Tre piani, perché "i personaggi di Ennio (Silvio Orlando) e Vera (Barbara Bobulova) sono nati subito". Poi nella pausa dettata dalla pandemia "ho capito che volevo inserire anche la vita del regista de Il Sol dell’Avvenire, con la sua immaginazione, i sogni e le manie".

E neanche a farlo apposta, il film ‘profetizza’ l’attualità. "Ci sono due cortocircuiti – spiega – involontari: l’invasione sovietica dell’Ungheria e l’invasione russa in Ucraina. Non potevo prevederlo. Casuale anche la scena dell’orso Papillon, che ora è drammaticamente tornato di attualità". Il sol dell’avvenire è il quinto film di seguito con Margherita Buy e il quinto con Silvio Orlando. "Silvio, oltre che essere un attore straordinario, è una persona intelligente e acuta. In un’intervista ha dichiarato: ‘Quando Nanni mi chiama per un suo film sono felice, quando non mi chiama sono più sereno’", ironizza Moretti. In ogni sala il regista regala foto e autografi ai fan, senza concedersi però alla stampa, e ripete: "Non fate tanti flash, sono qui per parlare a ognuno di voi, in carne e ossa. Non per essere diffuso in ‘190 paesi, 190 paesi, 190 paesi’ (come su Netflix, ndr)", citando una scena del suo film.

Amalia Apicella