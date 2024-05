’Napoléon’, la star del Cinema Ritrovato

Un cast grandioso, migliaia di comparse, un film che sconvolse il pubblico e la critica quando fu presentato in prima all’Opera di Parigi il 7 aprile 1927, ma che poi venne dimenticato, soprattutto per via dell’imminente ascesa del cinema sonoro. È Napoléon Abel Gance, un kolossal leggendario che torna a vivere grazie a restauro monstre, un lavoro lungo 16 anni di ricostruzione da parte della Cinématheque française, e che sarà mostrato subito dopo l’imminente festival di Cannes, al nostro festival del Cinema Ritrovato in arrivo dal 22 al 30 giugno. Si tratta di un’anteprima italiana, certo, ma viene anche da pensare: chi se non la nostra Cineteca col festival fiore all’occhiello della città, poteva avere questo onore? Napoléon, mai più mostrato al pubblico nella sua versione originale, nota come Grande Version, dal 1927, arriverà sul nostro grande schermo con la prima parte della durata di 3 ore e 40 minuti, e fa in questi giorni da ambasciatore di altre news sulla 38 edizione della kermesse dei cinefili di tutto il mondo.

Edizione che sarà in parte svelata domani alle 19.30 al Cinema Modernissimo, la sala che arricchirà la lista delle location festivaliere quest’anno e che dovrebbe vedere finalmente la compiutezza del suo ingresso ufficiale: si spera infatti che per questa deadline, la pensilina di marionanni sarà finalmente completata, inaugurata e ammirata dai tanti ospiti, tra cui Wim Wenders, di nuovo in città per i 40 anni di Paris Texas. Un focus particolare sarà dedicato ai cineconcerti. Si comincia da Piazza Maggiore già giovedì 20 giugno con My Cousin del 1918, unico film sopravvissuto con Enrico Caruso, che vi interpreta due ruoli e che verrà presentato con una nuova partitura di Daniele Furlati, eseguita dall’ensemble del Teatro Comunale di Modena (in collaborazione con Modena Belcanto Festival), con una sequenza dove ascolteremo anche la voce del grande tenore. Lunedì 24 Chemi bebia (titolo internazionale: My Grandmother, 1929) di Kote Mikaberidze sarà accompagnato dal trio finlandese Cleaning Women e da una partitura esplosiva e travolgente. Il compositore e direttore d’orchestra Carl Davis viene ricordato il 27 giugno: per mezzo secolo ha contribuito a coltivare in tutto il mondo la passione per il cinema muto.

Il maestro Timothy Brock, domenica 7 luglio dirigerà l’Orchestra del Teatro Comunale che eseguirà le celebri musiche scritte che Nino Rota scrisse per il capolavoro di Federico Fellini, Amarcord, un evento in collaborazione con Sugar Music. "Molti saranno anche gli appuntamenti arricchiti da concerti live al Cinema Modernissimo – prosegue Farinelli –, che per la prima volta dopo il restauro e la riapertura ospiterà proiezioni del festival. Lunedì 24 giugno sarà un ensemble di musicisti finlandesi, insieme a un rumorista, ad accompagnare Silent Trilogy, trilogia di cortometraggi muti firmati dall’autore di Scompartimento n.6, Juho Kuosmanen". Il Cinema Ritrovato riproporrà anche Pratello Pop, con una programmazione dedicata ai film cult e ’alternativi’, tra i quali The Devil in Miss Jones di Gerard Damiano e I corpi presentano tracce di violenza carnale di Sergio Martino.