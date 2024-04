Napoli omaggia Bologna. La statuetta di Zirkzee

Il Bologna di Thiago Motta non avrà ancora raggiunto l’Europa, ma fino a Napoli ci è già arrivato, eccome.

In questi giorni, infatti, nelle botteghe della storia via San Gregorio Armeno, nel capoluogo campano, si trova una nuova statuina del presepe: quella di Joshua Zirkzee, centravanti rossoblù appetito dalle più grandi squadre continentali, che è già arrivato in doppia cifra con le segnature.

Un omaggio quindi, alla classe dell’attaccante olandese, interprete del ruolo nella maniera più moderna possibile, ma anche alla stagione incredibile che sta facendo il Bologna, terzo in classifica e in odore di Champions.

Come è noto, gli artigiani di via San Gregorio Armeno ogni anno aggiungono nel loro ’presepe’ le statuette con i personaggi del momento, saliti alla ribalta per i motivi più diversi, dalla politica alla cronaca, dal gossip alle imprese sportive. Una tradiazione che si rinnova di anno in anno ed è conosciuta ormai in tutto il mondo.

Questa realizzazione è inoltre una grande dimostrazione di sportività da parte dei tifosi partenopei, che quest’anno hanno dovuto seguire un Napoli in grande difficoltà, attualmente in una posizione di classifica impronosticabile per la squadra che, allenata da Spalletti, aveva conquistato il tricolore 2022-23 in carrozza.