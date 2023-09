Napolitano, la visita al Carlino: "Un’istituzione della città"

"Una istituzione della città". Parole importanti e sentite quelle con cui Giorgio Napolitano definì il Resto del Carlino durante la sua visita nella sede del quotidiano in via Mattei, 16 anni fa, il 15 marzo del 2007. "Un giornale-istituzione" che regalò all’allora Presidente della Repubblica, morto ieri a 98 anni, "un bellissimo incontro" davanti ai giornalisti e ai poligrafici. I lunghi scambi di parole, gli abbracci e le strette di mano con tutta la famiglia del Carlino, poi le passeggiate insieme con la moglie Clio Maria Bittoni sotto le Due Torri e per le vie del centro. Un’occasione per toccare da vicino la macchina giornalistica, ma anche per visitare la città. Napolitano durante la giornata al Carlino si definì anche "onorato" della possibilità di offrire l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica al ‘Premio Marco Biagi per la solidarietà sociale’, istituito dal giornale con il desiderio di tenere viva la memoria del giuslavorista ucciso dalle Brigate rosse il 19 marzo del 2002. Fu lo stesso presidente emerito, infatti, a pronunciare parole solenni in memoria di Biagi.

Durante la visita al giornale, Napolitano si lanciò anche in un lungo intervento politico, commentando la crisi del governo Prodi bis, in atto proprio in quelle settimane: di fronte all’esternazione su come "i cittadini chiedessero ai rappresentanti delle istituzioni e delle forze politiche di trovare unità e serenità per poter meglio affrontare le sfide che attendevano il Paese", l’allora capo dello Stato rinnovò il proprio invito al dialogo tra maggioranza e opposizione, "a un confronto più pacato che non fosse guerra totale e guerriglia quotidiana". Parole attuali, senza data di scadenza.

Napolitano tornò a Bologna nel 2012 per la cerimonia della laurea honoris causa in programma nell’aula di Santa Lucia dell’Alma Mater, raccontata passo passo dai nostri cronisti. A esprimere cordoglio, ieri, anche Romano Prodi: "La notizia della morte di Giorgio Napolitano mi addolora profondamente. Con la sua scomparsa il paese perde un testimone prezioso della nostra storia – sottolinea l’ex premier –. Il suo attaccamento alle istituzioni e la fedeltà al dettato costituzionale sono state una costante della sua vita pubblica condotta con rigore e saggezza. Il mio pensiero commosso è in queste ore rivolto alla moglie, ai suoi figli e a tutti coloro che gli hanno voluto bene".

"Vivo cordoglio" è stato espresso dal viceministro Galeazzo Bignami per la scomparsa del Presidente emerito, "la cui vita è stata spesa al servizio delle istituzioni". Anche Andrea De Maria, deputato Pd, ha ricordato Napolitano definendolo "un grande italiano, un protagonista della democrazia a cui il Paese deve tanto". "È stato un grande Presidente della Repubblica, al servizio del Paese, garante del confronto democratico e del corretto funzionamento delle istituzioni", puntualizza invece il governatore Stefano Bonaccini, mentre Emma Petitti ha ricordato la vicinanza di Napolitano agli emiliano-romagnoli per il sisma del 2012.