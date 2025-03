Narrativa in scatola. La nuova sfida

"Narrativa in scatola": una sfida con cui si racconta un libro attraverso oggetti, disegni, fotografie contenuti in una scatola, abbellita con decorazioni attinenti al romanzo. Per farlo, abbiamo dovuto usare solo materiali di riciclo. Tra le scatole, ’Siamo come scintille’ di Luigi Garlando, romanzo che tratta di Scià, un’instapoet di 16 anni, che ha due milioni di follower grazie ai tour reading in spiaggia, e di Gregorio, uno scrittore di mezza età che, oltre a un bestseller pubblicato da giovane, sembra non avere più niente da dire. Il loro incontro avvicina due generazioni apparentemente lontane, ma unite dall’amore per la poesia. Ecco che nella scatola sono comparsi un cellulare inutilizzato, simbolo dei social, un piccolo libro di poesie e una moto giocattolo, simbolo del mezzo usato dalla giovane per spostarsi durante i tour. Le scintille disegnate sulla scatola rispecchiano lo spirito di Scià.