Nasce comitato con 200 cittadini: "Chiediamo assistenza e ristori per i nostri beni finiti sott’acqua"

‘Alluvioni Ghironda e Rio Cavanella’: è il nome del comitato di cittadini, costituito ad Anzola nei giorni scorsi, e che si prefigge di tutelare ma non solo chi subì le alluvioni del maggio del 2023 e dell’ottobre dello scorso anno. Quest’ultimo evento atmosferico mise in ginocchio, in particolare e per giorni, una parte della frazione di Lavino procurando ingenti danni. Il coordinamento del comitato è composto da alcuni cittadini e al comitato hanno già aderito circa 200 persone.

"Un gruppo di cittadini anzolesi coinvolti nelle ultime alluvioni – dicono i coordinatori del comitato – ha deciso di rivolgersi al Codacons di Bologna portando in auge le problematiche e le difficoltà riscontrate a partire dagli eventi alluvionali. Stiamo parlando di cantine e parti di casa alluvionate, interruzione di energia elettrica e gas, perdita di oggetti di valore e ricordi, danni psichici e modifiche geologiche al territorio". E continuano: "Al Codacons abbiamo trovato positivo riscontro e supporto da parte di un avvocato che ha consigliato ai cittadini di organizzare un comitato così da poter collaborare con il Comune".

Dunque, il primo obiettivo del comitato istituito attraverso il Codacons sarà quello di interagire con l’amministrazione comunale per avere peso e forza nel chiedere al più presto la messa in sicurezza del territorio anzolese. "Il comitato – precisano i coordinatori – non ha nessun colore politico e non sporgerà nessuna denuncia penale nei confronti del Comune. Ma collaborerà con il sindaco e la giunta comunale per affrontare il problema, mentre il Codacons fornirà consulenze da parte di tecnici e personale competente ai cittadini iscritti per ottenere gli eventuali ristori". Sulla questione interviene il sindaco Paolo Iovino. "L’amministrazione comunale – precisa il primo cittadino – non ha nulla in contrario se i cittadini si organizzano per tutelarsi e per perseguire certi obiettivi condivisi dal Comune. Mi aspetto quindi che presto i coordinatori del comitato vorranno un incontro. E da parte nostra siamo disponibili e siamo pronti a incontrarli per confrontarci".

p. l. t.