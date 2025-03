Nasce il comitato contro il maxi-viadotto

Nasce un nuovo comitato ad Ozzano: si tratta del Cav, acronimo di Comitato Cittadini Alta Velocità. Obiettivo di questo gruppo, come di altri già creatisi nei mesi scorsi, avere chiarezza ed essere coinvolti nel progetto del quadruplicamento ferroviario che interesserebbe anche il territorio ozzanese. A spiegare le proprie ragioni è lo stesso Comitato: "In continuità con gli intenti di eguali e numerosi gruppi, sorti lungo la tratta ferroviaria Bologna-Castel Bolognese, gruppi che hanno per oggetto l’ampliamento e l’approfondimento del dibattito pubblico inerente la proposta di quadruplicamento su viadotto da parte di Rfi, vogliamo rendere noto alle istituzioni comunali e regionali, alla cittadinanza e ai comuni limitrofi dell’istituzione del Cav Ozzano, per garantire a quanti interessati una corretta e puntuale informazione sull’argomento".

"In data 25 marzo noi membri fondatori abbiamo sottoscritto lo statuto del comitato per regolamentarne le attività – aggiunge il Cav – e abbiamo fissato una prima assemblea che si terrà il 10 aprile, alle ore 20.30, in località Ponte Rizzoli, al Centro Civico Sportivo Il Ponte, in via Duse, al fine di coinvolgere altri cittadini alla partecipazione attiva a un tema di natura tutt’altro che assimilabile alla ‘normale amministrazione’. Sotto il coordinamento di Armando Martignani, nel ruolo cardine di portavoce e divulgatore per tutti i comitati della provincia, anche il Cav, Comitato cittadino di Ozzano dell’Emilia, si inserisce ed aggiunge alla pluralità delle voci che chiedono maggior coinvolgimento e la presa in carico, da parte delle Istituzioni interessate, della consapevolezza che le decisioni, le strategie e le ripercussioni delle scelte che verranno fatte in tale ambito, non sono e non possono essere banalmente ascritte al bene della maggioranza, ma attengono al più ampio orizzonte del bene di una collettività". Tra le attività promosse dal Comitato non solamente la riflessione sui progetti di proposta attualmente presentati per l’ampliamento della rete ferroviaria, ma anche la presentazione di valide alternative che potrebbero soddisfare le medesime esigenze.

"Si parla di edificazione e cementificazione di ampie porzioni del nostro territorio, chiaramente collegate al progetto – aggiungono dal comitato –, il cui impatto modificherebbe sostanzialmente il profilo e il funzionamento dell’intero paese e non solo di una trascurabile porzione di esso, come ad un primo sguardo si potrebbe essere portati a pensare. Il nostro Comitato esprime l’intenzione e la disposizione al dialogo ed allo scambio con tutti".

Zoe Pederzini