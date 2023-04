Nasce il comitato per la bretella autostradale: "Opera osteggiata per troppo tempo"

Per i pendolari e per chi raggiunge la montagna durante il fine settimana, percorrere la strada statale Porrettana è sempre più uno strazio. Alla chiusura del ponte Da Vinci si aggiunge il fatto che i diversi comuni, approfittando del bel tempo e delle maggiori ore di luce, stanno asfaltando le loro strade e i lavori creano disagi alla circolazione. Anche per questo motivo è nato un comitato spontaneo di cittadini pro bretella Reno-Setta. "Abbiamo deciso di schierarci – spiega il responsabile Tiziano Bartoloni – a favore di un’opera che a nostro avviso potrebbe cambiare decisamente le sorti del nostro territorio e che per troppo tempo è stata osteggiata. Una tratto a percorrenza veloce che metta in collegamento il medio e alto Reno con la rete autostradale sarebbe di notevole aiuto per tutte le attività produttive e anche per il rilancio turistico di tutto l’Appennino e se realizzata quando fu proposta, avrebbe già portato i suoi frutti".

In effetti è dalla fine degli anni ’90 che si parla di questa opera e il primo comitato di cittadini a suo favore prese vita nel 2006. Al fianco di questo progetto vi erano imprenditori come Gianni Zaccanti, fondatore prima della Saeco e poi della Caffitaly. "Da tanto tempo – spiega Bartoloni - siamo in attesa di risposte".