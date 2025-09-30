Nasce il dipartimento Cultura. Musei e biblioteche insieme

Un’occasione di incontrarsi, tra 320 dipendenti che dallo scorso giugno fanno parte di un unico nuovo dipartimento Cultura. É quella che si è creata ieri mattina, al cinema Modernissimo, nell’incontro indetto dall’assessorato alla Cultura "per condividere in maniera plenaria, con chi lavora a vario titolo al dipartimento (musei, biblioteche e settore Cultura e creatività) l’organizzazione attuale e le attività svolte dai vari uffici e settori, con una presentazione delle dirigenti Giorgia Boldrini e Veronica Ceruti", spiega Palazzo D’Accursio. "L’obiettivo è avviare un percorso di condivisione e scambio, utile a costruire un’organizzazione più efficiente e soddisfacente sia per i lavoratori che per i cittadini", si legge nella nota del Comune. La nuova capo dipartimento è Boldrini, dal primo giugno anche direttrice dei Musei. "È la prima volta che si tengono insieme musei, biblioteche, attività culturale e creatività– spiega –. Si è formata una struttura tecnica più compatta per lavorare in modo più trasversale e non verticale, come spesso avviene. L’idea è quella di una comunità. Ad esempio stiamo lavorando su un progetto a Casa Carducci che riguarda sia le biblioteche che i musei".

Nel corso della presentazione, però, va registrato il blitz dei lavoratori del settore Cultura, che hanno interrotto un evento al Modernissimo per denunciare, come già avvenuto negli ultimi mesi, la carenza di personale e chiedere al Comune di assumere. "Basta esternalizzazioni", è stata la protesta di Fp-Cgil, Fp-Cisl e Fpl-Uil e Cobas. "Negli ultimi 15 anni il personale si è dimezzato, oggi i lavoratori sono 101 nei musei e 156 nelle biblioteche, con sedi storiche come il Morandi affidate a sole quattro persone e i manoscritti dell’Archiginnasio seguiti da appena due unità. A peggiorare la situazione, l’amministrazione ha lasciato scadere una graduatoria di concorso, nonostante l’urgenza evidente di nuove assunzioni. Parallelamente, i fondi per mostre, attività educative e acquisto di libri si sono ridotti al minimo".

Con la creazione del nuovo organismo, sottolinea Boldrini, "non c’è stato cambiamento di organico, sono in corso progressioni interne, ma ci troviamo in un quadro nazionale che non ci permette di lavorare sugli organici in maniera libera". "Bologna – prosegue – ha molti servizi gestiti dal personale interno, siamo ancora molto ancorati a una tradizione di servizio pubblico accessibile. Il dialogo con sindacati è fondamentale, cercheremo punti in comune".

le. gam.